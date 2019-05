Canoa velocità | Coppa del Mondo 2019 | il calendario e le date di tutte le tappe Il

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Ad aprire la stagione della, come consuetudine è ladel, che esaurirà le sue duenei prossimi due fine settimana. Si partirà da Poznan, in Polonia, dal 23 al 26 maggio (sarà assente l’Italia, in raduno a Mantova fino al 28), per poi spostarsi in Germania, a Duisburg, dal 31 maggio al 2 giugno. Questi saranno soltanto i primi appuntamenti della stagione preolimpica, che proseguirà poi a livello senior con i Giochi Europei, fino ai Mondiali, ma molto importante sarà anche il test event olimpico di settembre a Tokyo, dove si gareggerà sul campo gara dei Giochi del 2020.del23-26 maggio Poznan (Polonia) 31 maggio-2 giugno Duisburg (Germania) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...