Allegri addio | le parole di Lichsteiner stupiscono | “Non sono sorpreso”

C’entra Cristiano Ronaldo nell’addio della Juventus ad Allegri : Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio della Juventus a Massimiliano Allegri. Questo signore è portoghese, si chiama Cristiano, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò Cristiano Ronaldo. Al fuoriclasse, Massimiliano Allegri proprio non andava giù. Nulla di personale. ...

Juventus - Szczesny e l’addio di Allegri : “strano vederlo andare via. Ramsey? Se ti chiama questo club - devi dire sì” : Il portiere polacco ha parlato dell’addio di Allegri e dell’arrivo di Ramsey, che si aggregherà in estate al club bianconero E’ finito dopo cinque anni il ciclo di Massimiliano Allegri alla Juventus, stagioni piene di vittorie e successi raggiunte grazie ad una formazione solida e forte. AFP/LaPresse Il tutto condito da un legame particolare tra allenatore e giocatori, certificato dalle lacrime versate dal tecnico toscano ...

Mancini commenta l’addio di Allegri alla Juventus : “La vita degli allenatori è così” : “Purtroppo è la vita degli allenatori. A volte le cose vanno bene e non continui, altre vanno bene e continui. Noi siamo vaccinati anche a questo, però credo che lui esca benissimo da questi cinque anni, con undici trofei. Mi sembra che siano stati cinque anni straordinari”. Roberto Mancini, a margine della cerimonia della “Hall of fame” del calcio italiano, commenta così il divorzio annunciato a fine stagione fra ...

Juventus - dopo l'addio di Allegri tutti le strade portano a Sarri e Inzaghi : gli ultimi indizi : La scenetta alla Mourinho che ha visto come protagonista Simone Inzaghi nei minuti immediatamente successivi alla conquista della Coppa Italia (la medaglia tolta subito dal collo e delle dichiarazioni che avevano il sapore dell' addio) aveva fatto il paio nell' elenco degli indizi che vogliono l' al

Probabili formazioni 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d'inizio della 37^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Udinese e SPAL. Friulani praticamente obbligati alla vittoria per tenere vive le speranze salvezza. Ferraresi ormai salvi. Genoa-Cagliari sarà un altro match ricco di grande adrenalina. Grifone chiamato al successo per tenere distante

Le notizie del giorno – Atto vandalico contro la sede di un club di Serie C - il retroscena sull’addio di Allegri - il caso Palermo coinvolge anche la Primavera rosanero : Atto vandalico IN Serie C – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società (APPROFONDIMENTO) retroscena Allegri-DE LAURENTIIS – Ieri l’annuncio dell’addio a ...

L’addio di Cristiano Ronaldo ad Allegri : il messaggio è commovente [FOTO] : “Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te!”. E’ questo il messaggio su Instagram dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, che ha salutato il suo ormai ex allenatore Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due è stato comunque buono, da segnalare solo il gesto del portoghese al ...

Juventus - Allegri dà l’addio al club bianconero : il ringraziamento social di Cristiano Ronaldo è speciale [FOTO] : Il campione portoghese ha voluto salutare sui social Massimiliano Allegri, utilizzando parole davvero positive Solo un anno insieme, caratterizzato dalla vittoria del campionato di Serie A e della Supercoppa Italiana. Le strade di Massimiliano Allegri e di Cristiano Ronaldo si dividono al termine di questa stagione, mesi importanti che hanno significato molto per il portoghese. Lavorare con l’allenatore toscano lo ha segnato, come ...

Agnelli - addio Allegri la mia decisione più sofferta : Nessun rancore, solo commozione, rispetto reciproco e la consapevolezza di aver scritto insieme un capitolo importante della storia della Juventus e del calcio italiano. Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri hanno incontrato oggi pomeriggio i giornalisti nella sala conferenze dell'Allianz Stadium per rendere ufficiale quello che si sapeva gia': il tecnico livornese, finito il campionato, lascera' i bianconeri dopo cinque anni di successi e ...

Massimiliano Allegri - il vero motivo dell'addio alla Juventus : "Lo ha deciso Agnelli" - e piange in diretta : Mai così teso, mai così emozionato. Massimiliano Allegri non riesce a trattenere le lacrime in quella che passerà alla storia come la conferenza stampa del suo addio alla Juventus, dopo 5 anni di trionfi e due sole, insuperabili delusioni: le sconfitte nelle finali di Champions League contro Barcell

Allegri : «Il mio addio alla Juve una decisione del club» : “Ho espresso il mio pensiero su cosa potesse essere il bene della Juve in futuro e la dirigenza ha fatto le sue valutazioni sulla cosa, decidendo che il prossimo allenatore non fossi più io. Non avevo fatto richieste alla società: ho capito prima che fisiologicamente dovevamo separarci”. Massimiliano Allegri spiega così, in conferenza stampa affiancato […] L'articolo Allegri: «Il mio addio alla Juve una decisione del club» è ...

Conferenza Allegri-Agnelli - il tecnico : “Addio decisione della società” : Conferenza ALLEGRI AGNELLI – Mancano ancora pochi minuti e Andrea Agnelli, assieme a Massimiliano Allegri, renderanno noti i motivi della separazione al termine della stagione. Le prossime saranno le ultime due partite del livornese sulla panchina dei campioni d’Italia: a poco più di 24 ore dall’ufficializzazione del divorzio i due grandi protagonisti bianconeri di queste […] L'articolo Conferenza Allegri-Agnelli, il ...

Ambra Angiolini chiude l’account Instagram : mossa legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...