Juve | Paratici sulle tracce di Rabiot | ma sacrificherebbe Pjanic per un Pogba bis

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lantus è una società che ama programmare con razionalità il suo futuro ed è questo uno dei motivi del suo successo. Ma oggi dopo la sofferta decisione di chiudere l'era Allegri, nell'ambiente regna un po' di indecisione. Adesso, in primo luogo si dovrà eleggere il nuovo allenatore e non sarà semplice, visto che i top del settore graditi ad Andrea Agnelli sono impegnati o hanno costi esorbitanti come nel caso di Mauricio Pochettino; poi in seconda battuta si dovrebbe sistemare la rosa a seconda delle richieste del nuovo conduttore. Alcune pedine ritenute indispensabili nello scacchiere tattico del "conte Max" potrebbero essere cedute per finanziare la nuova campagna acquisti. Tra i sacrificabili, oltre a Douglas Costa, c'è Miralem, il quale è stato fortemente voluto dal livornese che gli ha cucito addosso il ruolo di centrocampista basso in una mediana a tre. Il bosniaco ...

juventusfc : ?? Allegri: «Con il Presidente ho un ottimo rapporto di stima reciproca e onestà, così come con gli altri componenti… - capuanogio : ?? #Icardi flop, ora il suo cartellino vale la metà e solo uno scambio può permettere all'#Inter di non venderlo mal… - DiMarzio : #Juventus, secondo incontro in corso tra #Allegri e #Agnelli: presenti anche Nedved e Paratici. Le ultime ?? -