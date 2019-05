Nessun dorma | torna su Rai5 il programma musicale condotto da Massimo Bernardini

"Nessun dorma" - festa e cultura sotto le stelle per la "notte bianca" di Modena : Anche in via Canalino, dove c'è uno stand di Unione italiana ciechi, la serata è per la famiglia con spettacoli di magia, palloncini. mangiafuoco, musica latina, tango. In via Farini "festa di buon ...

Crozza-Salvini fa i video storti per i social e vince le elezioni. E la sua versione del ‘Nessun dorma’ è tutta da ridere : Un Salvini tutto storto quello impersonato da Maurizio Crozza – nel corso di Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove – che tutto bacia e, al contrario dei “professorini di sinistra che fanno i video tutti drittini” , vince le elezioni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Salvini fa i video storti per i social e vince le elezioni. E la sua versione del ‘Nessun dorma’ è tutta ...