Ascolti | la semifinale di Amici batte l’Eurovision Song Contest

Ascolti TV | Social Auditel 8 maggio 2019 : La semifinale di Champions invade il Trend Topic - Non è la D’Urso il secondo programma più twittato : Social Auditel 9 maggio 2019: Ajax-Tottenham tocca 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso il secondo programma più seguito sui Social. Tutto secondo le previsioni. La Champions League invade il Trend Topic italiano con la semifinale Ajax-Tottenham. La partita trasmessa in chiaro su Rai 1 e in pay tv su Sky ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti Isola : semifinale meno vista di sempre. Marcuzzi vince in share : L’Isola dei Famosi: Ascolti a picco per la semifinale. Marcuzzi supera Rai1 Lunedì 25 marzo la semifinale de L’Isola dei Famosi ha tenuto incollati davanti alla televisione 2.970.000 telespettatori pari al 18,3% di share. Numeri decisamente inferiori e imbarazzanti rispetto alle edizioni precedenti targate Mediaset per la penultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: lo scorso anno la semifinale è stata vista da ...