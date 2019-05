Adesivi in Curva B | “Spacciatori liberi”

ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2019) L’ironia sbarca anche in. Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, contestate dagli ultras con un comunicato dellaA, questa sera inB del Napoli venivano distribuiti volantini con la scrittaal posto di “diffidati. Anche questa sera, dopo il 4-1 all’Inter, e il secondo posto del Napoli, dallasono stati lanciati i soliti cori contro De Laurentiis. A conferma dello stare fuori dal mondo da parte di buna parte della tifoseria che purtroppo ha scelto per sé questo ruolo. Il Napoli, per fortuna, è decisamente al di sopra della propria tifoseria. Anche se stasera ha dato prova di ironia. L'articoloinB:ilNapolista.

