A 97 anni diventa una modella | per la sua bellezza fa infiammare i suoi tanti spasimanti

Lisa Fusco : la sorella Anna è diventata nonna a 36 anni : Lisa Fuco diventa prozia: la sorella Anna diventa nonna a soli 36 anni Lisa Fusco è diventata prozia, sua nipote Rosabel (figlia della sorella Anna) ha dato alla luce Bryan Pietro, riempiendo di gioia e amore la casa della showgirl. L’arrivo del piccolo, ha tuttavia confessato la Fusco, non è stato programmato. Rosabel, a soli […] L'articolo Lisa Fusco: la sorella Anna è diventata nonna a 36 anni proviene da Gossip e Tv.

Campobasso - diventa sacerdote a 73 anni : è padre e nonno : Campobasso, diventa sacerdote a 73 anni: è padre e nonno Don Nicola Pancetta ha figli e sei nipoti. Rimasto vedovo, era entrato in seminario tre anni fa Parole chiave:

Crowdfunding Kickstarter : 10 anni di “pazze idee” diventate realtà : L’antonomasia è una figura retorica piuttosto diffusa nel mondo digitale. Se pensi ai social media, subito fa capolino Facebook. Stessa cosa per Netflix, se pensi alle serie TV. Amazon per l’e-commerce (con buona pace di eBay). PayPal per i pagamenti elettronici. Spotify per la musica e così via…Il Crowdfunding non fa eccezione e il primo nome che viene in mente è Kickstarter. La piattaforma più ...

Metroid sarebbe dovuto diventare un cartone animato negli anni '80 con protagonista una versione maschile di Samus : Il NES è stata la prima console per videogiochi degli anni '80 che ha visto la nascita di molti dei franchise più famosi del settore, come Super Mario Bros., The Legend of Zelda e molti altri. Nintendo ha capitalizzato il successo del NES con diverse serie TV, anche se non tutti i suoi giochi di successo sono stati adattati ai cartoni animati.Ora, attraverso GameRant, veniamo a conoscenza di una serie di concept art dello studio DIC Animation ...

Le balene sono diventate giganti 15 milioni di anni fa : Le balene sono diventate i giganti dei mari grazie a un processo molto piu' antico del previsto, iniziato 15 milioni di anni fa anziche' 2,5 come si pensava finora. Lo indicano le ricerche fatte sul ...

Caso Vannini – Fatti - sentenze e pezzi mancanti del processo diventato un caso tv - tra la politica e le polemiche social : La morte di Marco Vannini e il processo ai Ciontoli. Che non spacca solo l’Italia e gli italiani, a dire il vero per la stragrande maggioranza più vicini alla famiglia di Marco, ucciso da un colpo di pistola mentre era in casa della sua fidanzata Martina a Ladispoli, vicino Roma, il 17 maggio 2015, ma divide anche le trasmissioni tv che da anni si occupano di questa vicenda. Chi l’ha visto?, Quarto grado e soprattutto le Iene, nello speciale di ...

Abbandonato dalla nascita perché per i genitori troppo brutto - a 30 anni è diventato uno dei più ricercati e attraenti istruttori di fitness : Vi ricordate del piccolo Jono Lancaster, che fu Abbandonato alla nascita dai suoi genitori perchè ritenuto troppo brutto? Oggi poco più che trentenne è diventato un istruttore di fitness, ed è un insegnante di bambini con problemi. Gira anche per tutto il mondo perchè è coinvolto in un progetto affinchè tutti conoscano e accettino, le persone colpite dalla Sindrome di Treachers Collins e dall’autismo. Jono è nato ...

La Zellweger festeggia 50 anni e diventa una donna sfrontata : Renèe Zellweger compie 50 anni. E lo fa nel modo migliore e confermando le sue straordinarie doti trasformistiche. Infatti, l'attrice statunitense divenuta famosa per il personaggio di 'Bridget Jones' ...

Renée Zellweger - i 50 anni della goffa Bridget Jones che - ora - diventa una donna sfrontata : 'Quello che mi ha lasciato più di tutto questo ruolo è la capacita di ingrassare e dimagrire a comando', spiegava Renée Zellweger in un'intervista. In realtà il ruolo di Bridget Jones , la single ...

Youtube compie 14 anni : 5 artisti diventati famosi grazie al sito : Oggi Youtube compie esattamente 14 anni: era il 23 aprile del 2005 quando un video molto banale dalla durata di 18 secondi, dal titolo Me at the zoo rivoluzionò il mondo. Dopo la diffusione delle televisione, arriva la concorrenza della piattaforma Youtube pronta a condizionare la rete e a diffondere gusti e mode: Youtube è stata fondata da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, all'epoca erano dipendenti di PayPal e rivoluzionerà il mondo della ...

Sanità Ancona - visita negata a 102 anni. Nonna Ida diventa un caso nazionale : Fabriano, Ancona,, 19 aprile 2019 " Gara di solidarietà per la nonnina fabrianese che a 102 si è sentita dire allo sportello Cup: «Per la sua ecografia all'addome, torni il prossimo anno ». E intanto ...

I server diventano troppo stretti per Assassin's Creed Unity ad anni dal lancio : Dopo anni dal lancio, Assassin's Creed Unity ritorna a far parlare di sé.Come riporta PCgamer infatti, sono in molti ad essere tornati su un titolo del 2014. Il giveaway gratuito del gioco durato una settimana ha infatti portato sui server di gioco una nuova ondata fresca di giocatori, tanto che i server Ubisoft sono andati offline per manutenzione proprio per ampliarne la capacità.Il titolo, ambientato nella Parigi della capitale di Notre-Dame, ...

Pirelli diventa una graphic novel per raccontare 147 anni di storia : Le gomme della Pirelli, con la loro storia industriale che dura da 147 anni, diventano un fumetto. Meglio, una 'graphic novel' digitale per raccontare la storia dell'azienda della Bicocca 'e i suoi ...

Il Game Boy compie 30 anni e diventa l’oggetto del desiderio su Subito : Ha segnato intere generazioni di Gamer e colmato i pomeriggi di milioni di bambini e ragazzi in tutte le parti del mondo: è il Game Boy, la storica console portatile che, lanciata sul mercato giapponese il 21 aprile 1989, si appresta ora a compiere 30 anni. E se da inizio anno questa console, i giochi e i relativi accessori sono stati ricercati più di 100.000 volte confermandone il fascino senza tempo, è ...