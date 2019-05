Proposte PD | ' Uno stipendio in più annuo | 800mila posti di lavoro e libri gratis'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Le diatribe tra Lega e Movimento 5 Stelle, gli attuali partiti che sono al governo, vengono viste dai partiti di opposizione come un potenziale segnale di crisi nella maggioranza. L’attuale governo si regge in piedi su un accordo tra due partiti che alle elezioni del 4 marzo 2018 erano scese in campo in contrapposizione. Su molti dei provvedimenti che l’esecutivo attua o che ha intenzione di attuare, i punti di vista contrastanti tra Di Maio e Salvini appaiono evidenti, con i due leader che spesso non se le mandano a dire. Ecco perché ipotizzare elezioni anticipate, soprattutto per chi è contrario all’attuale maggioranza non sembra esercizio azzardato. Il PD per esempio, che da poco ha eletto Zingaretti a suo segretario, prepara già la prossima campagna elettorale. Dopo aver passato le prime settimane da nuovo segretario a contestare l’operato del governo, come riportano quasi tutti gli ...

bancaetica : L'UE può fare molto per regolamentare i mercati globali e spingerli a lavorare per uno sviluppo #sostenibile,… - mtvaccari : Si apre l'ultima settimana prima delle elezioni con un interessante incontro su uno dei temi che più mi convincono… - Federaicas : @giorgiodaros Federico Rampini si sarà rotto dell’antifascismo perchè la sinistra dovrebbe offrire un’alternativa f… -