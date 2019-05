Come è finita The Big Bang Theory

wired

(Di sabato 18 maggio 2019) Attenzione, l’articolo contiene SPOILER sul finale dell’ultima stagione di The BigNon bisogna essere fan per ammettere che quando una serie tv di successo finisce dopo molto tempo, è un po’ la fine di un’era. Dopo 12 anni di ascolti stellari, cala il sipario su The Big, il telefilm che più di tutti ha contribuito a sdoganare la cultura nerd presso il pubblico mainstream che prima ignorava che cosa fosse. Con The Bigfinisce anche (ma sarà la volta buona?) un modo ormai passato di concepire le sitcom, fatto di inquadrature fisse, poche location, trama orizzontale che evolve solo in minimi dettagli e battute fulminee, immancabilmente sottolineate da risate registrate. The Bigavrà avuto i suoi difetti, ma ci ha accompagnati a lungo e al pubblico mancheranno i suoi protagonisti – in particolare Sheldon Cooper, il più ...

