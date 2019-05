Cecilia Rodriguez | il suo lato b manda in delirio i fan

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Alessandro Santoriello La modella argentinaha postato una foto mentre in posa mostra il suob. Numerosi fan inLa giovane modella argentina, sorella di Belen, è a Londra dove sta posando per la sua collezione di moda “Me Fui”. Uno scatto, ad esempio, ritrae la bellamentre sta per entrare in una piscina. E proprio l'ingresso in piscina è l'occasione per mostrare il costume intero della sua nuova collezione. Fisico da ulro eb perfetto, la foto scatena i follower che non possono fare altro che elogiarla in tutto il suo splendore. "Sei bellissima Chechu", le scrive un utente. E un altro gli fa eco: "Sei stupenda. Riesci ad essere elegante e femminile anche in queste occasioni. Non ti si può dire proprio niente".si trova a Londra con il fidanzato Ignazio Moser. I due mostrano di continuo come ...

sembracarnevale : RT @Klolita179: *Cecilia Rodriguez’s voice* NON MI PIACEEEEEEEEE NON MI PIACEEEEEEEEEEE - Klolita179 : *Cecilia Rodriguez’s voice* NON MI PIACEEEEEEEEE NON MI PIACEEEEEEEEEEE - Golssipofficial : Cecilia Rodriguez, lo scatto è da urlo: lato B da capogiro per la modella - Golssip -