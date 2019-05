We Are Who We Are | la serie di Luca Guadagnino andrà in onda su HBO e Sky

dituttounpop

(Di venerdì 17 maggio 2019) We Are Who We Are,di Chiamami col tuo Nome, dirigerà e scriverà unatv in otto episodi per HBO e Sky. Ecco i dettagli.Aggiornamento 17 maggio 2019:, presente in questi giorni a Cannes, ha confermato a Variety che la suaWe Are Who We Are inizierà a breve la produzione. I personaggi dellasono tutti americani e i cast sono stati fatti a Los Angeles, Londra e in Italia.ha confermato che lainsu HBO e in Italia su Sky. Lasarà composta da otto episodi e sarà prodotta da Wildside e distribuita da Fremantle.Articolo precedente del 27 febbraioChiamami col tuo Nome è stato un successo, per molti inaspettato, con i quasi 42 milioni di dollari incassati in tutto il mondo (di cui 3.2 milioni di euro in Italia). Il regista del film,, pare sia in trattative con HBO per realizzare unatv, che ...

capuanogio : Guai grossi per il #Chelsea: la #FIFA respinge l’appello contro il blocco della registrazione di nuovi giocatori pe… - treacherousmess : RT @rainingcaffeine: Non c’è molto altro da mostrare rispetto alle foto di qualche settimana fa ma: these are for the anon who asked me abo… - CraigieFleming : RT @CAGchurchit: Un ambiente confortevole non può creare una vita tenace, ma dietro le sofferenze, ci sono invece le benedizioni di Dio ????h… -