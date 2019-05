Sea Watch, Salvini: Conte non dà ordini

matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato… - TgLa7 : Sea Watch a 15 miglia da Lampedusa. Salvini dice no all'attracco -

Sui migranti,non arretra. "La Seachiede un porto?La mia risposta è no, no, no e no. E non c'è presidente del Consiglio nè ministro 5 Stelle che tenga. In Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano.E se questo mi costa un processo,processatemi", dice il ministro dell'Interno su Fb. E ai magistrati dice:"Non convocate i miei collaboratori, ma me. Vengo io a Catania.Mi assumo totalmente la responsabilità del blocco dell'immigrazione clandestina insieme al governo a meno che qualcuno non abbia cambiato idea".(Di venerdì 17 maggio 2019)