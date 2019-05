Milla Jovovich | «Abortire è un incubo | ma dobbiamo batterci per i nostri diritti»

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019)Contro le norme restrittive sull’aborto approvate in questi giorni negli Stati Uniti (in Georgia, dove il governatore ha appena firmato una legge che vieta l’aborto oltre la sesta settimana, e in Alabama dove è stato appena approvato un disegno di legge che vieta l’aborto in tutto lo stato, anche nei casi di stupro e incesto), Hollywood scende in campo. In prima linea anche. L’attrice, 43 anni, mamma di due, ha scritto un post per raccontare una storia che finora aveva preferito tenere privata. Anche a lei, scrive la star di Resident Evil, è successo di doverha subìto un «aborto di emergenza» due anni fa, mentre stava lavorando ...

