EPCC | Buffon e Alessandro Cattelan diventano portieri volanti VIDEO

dituttounpop

(Di venerdì 17 maggio 2019)– E poi c’è: Gigiin un gonfiabile e ricreano l’esultanza di Cristiano Ronaldo ()Nella puntata di ieri di E poi c’è, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, tra gli ospiti c’era la leggenda del calcio italiano, Gianluigi, oltre a Chadia Rodriguez. Durante la puntata Gigisi è sottoposto un intervista che ha toccato gli argomenti interessanti per gli appassionati di calcio.Dall’esperienza in Francia, dove dalla scorsa stagione è l’estremo difensore del Paris Saint-Germain, a un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano, magari da dirigente. Si è anche avuto tempo per visitare il sentiero dei ricordi, come l’esperienza ai Mondiali del 2006 dove lui ha contribuito a riportare in Italia, la coppa del mondo che la squadra non vinceva da ben 24 anni.Ma ...

marcozucchi : RT @EPCCattelan: Buffon sta facendo i complimenti al Derthona! Che momento epico! #EPCC @gianluigibuffon @alecattelan - infoitsport : Stasera a EPCC, Buffon: 'Felice proposta rinnovo PSG, a breve ci incontreremo' - infoitsport : EPCC, Buffon: 'Calcio francese e italiano allo stesso livello. Grande esperienza di vita' -