È morto Grumpy Cat | il gatto più social e ricco del mondo

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Alcuni giorni sono più scontrosi di altri...”. Recita così il post su Twitter con cui la famiglia diCat, ilpiùdel, ha annunciato la morte del felino che aveva 7 anni. La gatta, diventata famosa grazie ai meme realizzati con il muso imbronicato, è morta il 14 maggio a causa di un’infezione urinaria “tra le braccia della sua mamma Tabatha”.“Oltre ad essere la nostra bambina e un amato membro della nostra famiglia - si legge sul comunicato-,Cat ha aiutato milioni di persone in tutto ila sorridere. Anche quando i tempi erano duri”. “Il suo spirito continuerà a vivere attraverso i suoi fan nel” concludono i suoi padorni nel post.Cat ha più di 2,4 milioni di follower su Instagram, mentre i seguaci su Twitter sono 1,5 ...

