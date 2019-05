Colpiti dal virus WhatsApp con le chiamate? Come cercare di capirlo in 3 passaggi

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) La faccenda relativa alveicolato attraverso ledell'applicxazione di messaggistica è stata senz'altro l'assoluta protagonista di questa settimana:abbiamo avuto modo di raccontare, il pericolo reale è riconducibile ad uno spywerwe sviluppato da una società israeliana con l'obiettivo di entrare nei device di poveri malcapitati e semmai rubare preziosi dati sensibili. Ad oggi, la stessanon ha fatto sapere quanto il malware si sia diffuso e dunque sono in molti a chiedersi se il proprio telefono sia stato o meno interessato dal pericolo. Per quanto non esiste una risposta definitiva a questa domanda, non pochi potrebbero essere i segnali da prendere in considerazione in caso di device hackerato (sottolineato anche da HWupgrade).Occhio alla batteria, non è uno scherzo o meglio alla velocità con la quale la sua percentuale si abbassa. Nel ...

