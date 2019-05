Addio alla Juve e Tapiro d’oro | Allegri esce allo scoperto | “chi il mio sostituto?

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Allegri - Addio alla Juventus - 17 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' ufficiale l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Lo ha comunicato quest'oggi la società, 17 maggio 2019,

Allegri Addio alla Juve : quando vincere (in Italia) non basta : La calcionovela è, dunque, finita: con uno stringato comunicato, la Juventus annuncia che, a fine stagione, Massimiliano Allegri lascerà la Juventus. Domani, nel corso di una conferenza-stampa, il presidente Andrea Agnelli e l’allenatore livornese spiegheranno il perché. Accordo consensuale, grazie, baci e abbracci, e tanti saluti.Il popolo bianconero è diviso: la gioia di chi non ha mai amato questo tecnico, il ...

Juventus - Addio Allegri e clamoroso indizio dalla Borsa : quale allenatore arriva a Torino : Il divorzio tra Juventus e Massimiliano Allegri? Una ottima notizia per la Signora e per chi ha investito in Borsa sul club bianconero. Dopo l'annuncio dell'addio del tecnico livornese, il titolo Juve allunga subito a +2% a Piazza Affari. Segno che probabilmente il mercato si aspetta un "upgrade" in

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia dice Addio per sempre alla soap : Dopo le immagini della liberazione di Emilia e Alfonso, Emilia Ulloa esce per sempre di scena. Si è trattato di una scelta di Sandra Cervera, scopriamo come l'attrice ha salutato il suo pubblico.

Motori – Alla Mille Miglia 2019 - due speciali Volkswagen Maggiolino celebrano un pesante Addio : Per omaggiare la fine della produzione del Maggiolino, Volkswagen ha voluto far rivivere la Mille Miglia a due Maggiolini d’epoca Ieri, lo straordinario contesto di Piazza della Vittoria a Brescia, che per l’occasione si trasforma in un museo automobilistico a cielo aperto, ha ospitato due esemplari di Volkswagen Maggiolino davvero speciali. Come si sa, la Mille Miglia non è un viaggio di piacere ma una vera gara, veloce e senza ...

Roma - Addio di De Rossi alla squadra - contestazione ultrà a Trigoria : 'Azienda funebre' : Il giorno dopo lo 'strappo', la partita più impegnativa il numero 16 della Roma l'ha giocata non in campo ma all'esterno del centro sportivo di Trigoria. Malgrado la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, un centinaio di ultras oggi, dalle 14 e 30, si sono radunati davanti al piazzale Dino Viola per protestare contro l'inattesa decisione della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia ...

“Non posso giocare più” - immigrato diventa irregolare e deve dire Addio alla squadra di basket : La storia di un giovane senegalese immigrato in Italia da due anni che aveva trovato ospitalità ad Avigliana, nella città metropolitana di Torino, dove si era integrato molto bene trovando lavoro e entrando a far parte della locale squadra di basket. La commissione che esamina le richieste di asilo ha respinto per ben due volte la sua domanda.Continua a leggere

Sarri - troppe grane al Chelsea : Addio da non scartare - Roma e Milan alla finestra : Si parla già da tempo di un suo possibile ritorno in Italia, tra rumors, conferme e smentite. Soddisfacente la prima esperienza all’estero di Maurizio Sarri che, al di là di come terminerà la finale di Europa League, ha portato fino in fondo i blues in coppa e ha raggiunto la qualificazione in Champions. Ma la Gazzetta dello Sport odierna apre a scenari futuri abbastanza interessanti per quello che potrebbe essere il suo ritorno nel ...

Addio De Rossi alla Roma - Max Biaggi si schiera : “un fulmine a ciel sereno - sto dalla sua parte” : L’ex pilota di MotoGp ha parlato dell’Addio di Daniele De Rossi alla Roma, schierandosi dalla parte del giocatore “Mi dispiace molto che Daniele lasci, è stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo, è il nostro capitan futuro. Credo che si senta ancora calciatore e non si sentisse pronto a fare un ruolo più istituzionale e io seguo il suo pensiero, sono dalla parte dello sportivo“. Fabio Rossi/AS ...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Napoli ed Addio alla Roma - svolta al Genoa : Le notizie del giorno – Difficoltà in campionato, rischio retrocessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma poco fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla contestazione ...

Daniele De Rossi e l’Addio alla Roma : bookmakers fiduciosi per un suo gol contro il Parma : Daniele De Rossi ha deciso di lasciare la Roma, la partita contro il Parma sarà dunque l’ultima in giallorosso Giocherà la sua ultima partita con la Roma contro il Parma, domenica 26 maggio. Daniele De Rossi lascerà la squadra con cui ha debuttato 18 anni fa, un addio imminente che è valso subito il primo tributo dei bookmaker. In vista dell’appuntamento finale con i gialloRossi, i betting analyst, riporta Agipronews, ...

Dybala - possibile Addio dalla Juventus : gli agenti starebbero lavorando alla cessione : I tifosi juventini aspettano con impazienza l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe determinare il futuro della panchina bianconera. Indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico toscano, la Juventus potrebbe cedere alcuni suoi top player per rifinanziare soprattutto la perdita finanziaria (secondo Il Sole 24 Ore sarà fra i 50 e i 70 ...

Zaniolo commosso per l’Addio di De Rossi alla Roma : “non nascondo che mi è scesa qualche lacrima” : Niccolò Zaniolo commenta l’addio alla Roma di Daniele De Rossi: le parole del centrocampista giallorosso ”Non mi intrometto nelle scelte della società e di Daniele ma perdere un capitano così e una persona così dentro lo spogliatoio di certo sarà pesante. Io posso soltanto ringraziarlo per avermi accolto alla Roma come un figlio e avermi trattato come un figlio‘‘. Sono le parole del centrocampista della Roma, ...