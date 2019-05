romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2019) SANITA’. ROMA,: TUTTI INSIEME AFOR THECON LORO/FOTO Roma – “È un grande traguardo quello di poter festeggiare i vent’anni dellafor the, questa fantastica corsa per le ‘in rosa’ che vent’anni hanno capito come affrontare la malattia ma anche come affrontarla insieme: medici, volontari, istituzioni”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio della salute dellafor theal Circo Massimo. “Da donna- ha aggiunto- dico a tutti gli: questa malattia va affrontata insieme, insieme si affronta e si sconfigge. Quindi assolutamentele”. L'articolosifor theproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Raggi si rivolge a uomini: accompagnate vostre donne a Race for the cure: SANITA’. ROMA… - LorenzoTonion : @RealeIrreale se sei di #Roma la democratica Raggi ti impedisce #Iliad contro ogni legge sulla concorrenza - _Kirito_00 : RT @FabTheEuropean: #DiMaio si rivolge alla #Raggi 'Prima i romani poi i rom' 'Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali… -