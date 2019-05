La protesta degli striscioni arriva anche a Napoli | decine di lenzuola aspettando Salvini

'Siamo dipendenti - non autonomi'. La grande protesta degli autisti di Uber : Gli investitori si preparano a incassare, gli autisti scioperano. Mancano poche ore alla quotazione di Uber. Sarà una delle più grandi nella storia di Wall Street e metterà miliardi nelle tasche di ...

"Siamo dipendenti - non autonomi". La grande protesta degli autisti di Uber : Gli investitori si preparano a incassare, gli autisti scioperano. Mancano poche ore alla quotazione di Uber. Sarà una delle più grandi nella storia di Wall Street e metterà miliardi nelle tasche di fondi, fondatori, investitori che ci hanno creduto. Fuori, gli autisti hanno organizzato manifestazioni davanti ad alcune sedi della società: rivendicano paghe più eque, condizioni di lavoro da dipendenti. E definiscono i bonus che Uber sta concedendo ...

TERRITORI OCCUPATI. L'università-colonia di Ariel e la protesta degli accademici : Lo scorso febbraio SeSaMO, la Società Italiana di Studi sul Medio Oriente, ha risposto all'appello del mondo accademico palestinese: il rifiuto a riconoscere l'Università della colonia israeliana di Ariel. Nata nel 1995 a Firenze, SeSaMo riunisce studiosi e studiose di diverse discipline e lavora alla ...

Londra - la protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion [GALLERY] : Si è svolta ieri a Londra la protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion. Con il sostegno di scienziati e docenti chiede al governo provvedimenti urgenti per contrastare il cambiamento climatico. L'articolo Londra, la protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Moria di api - la protesta degli agricoltori : ... ma è volta a far emergere il ruolo e la funzione dell'agricoltore come figura essenziale della conservazione dell'ambiente, profondo conoscitore della scienza tecnologica applicata allo svolgimento ...

Si discute di Brexit ma in Parlamento scatta la protesta degli ambientalisti nudi. E la reazione dei deputati è da ridere : “Giustizia climatica, agire ora”. Una decina di attivisti seminudi ha manifestato contro il cambiamento climatico e per la tutela dell’ambiente nella Camera dei Comuni di Londra. Nella Camera bassa del Parlamento inglese era in corso il dibattito sulla Brexit quando dagli spalti riservati al pubblico è scattata la protesta degli ambientalisti del gruppo Extinction Rebellion. Lo speaker John Bercow ha tentato di ignorare la loro ...

Funzionari della Polizia di Stato : la protesta contro il Ministero degli Interni : ' Altresì - evidenzia Tiani - abbiamo rappresentato in ogni sede istituzionale e politica le numerose anomalie e limitazioni presenti nei concorsi per l'accesso a predetto ruolo ed il compresso ...

In Burundi scoppia la protesta social : "Liberate le ragazze degli scarabocchi" : "Non è la prima volta che dei bambini sono presi di mira dalla repressione politica in Burundi. Nel 2016, le autorità avevano arrestato degli studenti per aver scribacchiato sulla foto del presidente ...

Napoli - aumenta la tassa di soggiorno : scoppia la protesta degli albergatori : L'Abbac, l'Associazione dei B&B ed Affittacamere della Campania, dice no all'aumento di 50 centesimo della tassa di soggiorno a Napoli. «Ci hanno convocato per farci prendere...