Ex dipendenti di Telltale parlano della chiusura dello studio in un nuovo documentario

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) L'improvvisadiGames ha scosso l'industria alla fine dell'anno scorso. È stato un evento inaspettato per i fan e i giornalisti, così come per quelli che hanno lavorato all'interno. Con il passare del tempo, sono emersi ulteriori dettagli su quello che è successo: in gran parte è emerso che losarebbe stato mal gestito e si sarebbe trovato di fronte a un successo inaspettato. Unfornisce alcuni dettagli, raccontati da persone che hanno lavorato presso la compagnia.Unpubblicato da Noclip intitolato: The Human Stories Behind The Games parla di quanto accaduto e presenta quattro diversi exdi: Kent Muddle (Cinematics Artist), Emily Grace Buck (Narrative Designer), Caroline Liddick (Community Media Manager), e Paul Mastroianni (Executive Assistant), riporta Gamingbolt. Gli ex impiegati ...

Eurogamer_it : Un nuovo documentario si focalizza sulla chiusura di #Telltale. -