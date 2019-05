Tra finti matti e guerra vera Clooney dirige Catch-22

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Pedro Armocida Nella serie di Sky l'attore ha anche un piccolo ruolo: «Mi piace questo tipo di tv». Nel cast Giancarlo Giannini Naturalmente si tratta di «un film sul presente» perché «i temi sono universali e senza tempo». Parola di Georgeche, ieri a Roma, ha presentato in pompa magna-22, la serie originale Sky che, per l'occasione, ha noleggiato l'intero multisala Moderno (lana per l'incontro con i giornalisti e la sera per l'anteprima vip), «il più antico di Roma» come giustamente ha ricordato il giornalista Francesco Castelnuovo chiamato a condurre la conferenza stampa della miniserie che dal 21 maggio andrà in onda ogni martedì alle 21,15 su Sky Atlantic. Si tratta dell'adattamento in 6 episodi del celebre e fortunato classico della letteratura americana antimilitarista, scritto da Joseph Heller nel 1961 e edito in Italia da Bompiani, sulle ...

antomigliore84 : 3 ore passate insieme tra Kiko e Ambra e tra poco annunciano le nozze, poi lui esce dalla casa fingono di stare un… - MariaSemeraro19 : @GabrieleFrangi1 @Patrizi75819760 @repubblica I 5* sono finti democratici. È il partito più accentratore di potere… - Nazionalitalico : @antoniopescape Obiettivamente parlando vi sono un sacco di pluriaccont tra l'altro vietati dal regolamento del soc… -