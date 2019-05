Tale madre | tali figli | i geni impressionanti di Gwyneth Paltrow

Mi voleva avvelenare! 22enne spara alla madre con un’arma rudimenTale : Un ragazzo di 22 anni di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, ha sparato un solo colpo alla madre con un'arma rudimentale realizzata con piccoli tubi per l'acqua convinto che lei volesse avvelenarlo. La donna è stata ferita di striscio alla testa ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, dopo aver tentato la fuga, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l'aggressore ...

Madre adottiva Paola Caruso/ La Bonas in lacrime : 'Sta male - non la vedo da NaTale' : Paola Caruso a Live non è la d'Urso con la Madre adottiva. L'ex Bonas si commuove in studio: 'Sta male, non la vedo da Natale e mi manca tanto'