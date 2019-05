Instabilità ad oltranza e clima fresco

retemeteoamatori

(Di martedì 14 maggio 2019) I prossimi giorni della settimana, non vedranno un miglioramento, la circolazione atmosferica permetterà ancora l’afflusso di correnti fredde in sede mediterranea. Ciò rinnoverà condizioni di spiccataalmeno fino a Giovedì, quando la modellistica ci indica un cambio di correnti. Questo tuttavia non porterà ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma ad un nuovo peggioramento che ci dovrebbe riguardarci in particolare nel prossimo weekend. Ma per ulteriori dettagli ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Temperature ancora sotto media in Italia. Estate in Russia e Spagna A livello termico la situazione risulta ancora essere sotto la media tipica del periodo, almeno fin a giovedì, quando avremo il cambio di circolazione, e le correnti atlantiche determineranno un aumento delle temperature. Al di fuori dei confini italiani, la situazione ...

