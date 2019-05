Un leak potrebbe aver rivelato cover e data di uscita di Gears of War 5

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'ente taiwanese per la classificazione dei videogiochiladell'attesissimoof War 5, mentre un secondo rumorsvelato la diper il titolo Microsoft.Come riporta OnlySP, laoggetto di questa news mostra alcuni personaggi che i fan della saga conoscono bene, ovvero Delmont Walker, JD Fenix ed il protagonista della saga Marcus Fenix. Come già affermato dagli addetti ai lavori sul palco dell'E3 2018, le vicende narrate nel nuovo capitolo ruoteranno al centro di Kait Diaz. Se l'immagine pubblicata dall'ente taiwanese per la classificazione dei videogiochi dovesse rivelarsi vera, il gioco sarà chiamato ufficialmente5, tuttavia al momento vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute cautele, almeno fino a quando non ci saranno dichiarazioni ufficiali in merito. Secondo un altro, il titolo è atteso su PC ed ...

