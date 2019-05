Sicilia,Di Maio esulta: "Noi ci siamo"

Diha celebrato l'affermazione dei candidati pentastellati nei ballottaggi a Caltanissetta e Castelvetrano."Quando ci danno per morti noi cisempre" ha scritto su Fb il vicepremier,che nel pomeriggio sarà a Caltanissetta per festeggiare la vittoria di Gambino e a Castelvetrano per Enzo Alfano. "Caltanissetta è una grandissima vittoria,faremo un grande lavoro insieme, il nuovo sindaco lo sosterremo dal governo centrale, dall'Assemblea regionale, con tutti gli altri sindaci,e gli daremo la possibilità di rilanciare quell'area".(Di lunedì 13 maggio 2019)