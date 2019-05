optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ci è voluto un anno, ma alla fine il talento diin Patrick Melrose è stato riconosciuto. La star britannica ha conquistato la notte dei, portando a casa il premio come Miglior Attore Protagonista. Una vittoria che ha il sapore di una; infatti, il protagonista diera stato nominato sia agli Emmy che al Golden Globe per la sua interpretazione, ma non è riuscito a ottenere le ambite statuette - battuto in entrambe le premiazioni da Darren Criss per American Crime Story.Qualcuno ha ironizzato sulla vittoria diai, dicendo che l'aveva prevista grazie alla Gemma del Tempo (un sottile riferimento ad Avengers: Endgame, dove l'attore interpreta il Doctor Strange), fatto sta che dopo ben otto nomination, l'attore ha finalmente vinto la statuetta.Nel corso del suo discorso di premiazione, la star ha ...

_diana87 : La rivincita di Benedict Cumberbatch ai Bafta 2019 con reunion di Sherlock, da snobbato a vincitore (video) - OptiMagazine : La rivincita di #BenedictCumberbatch ai #Bafta2019 con reunion di #Sherlock, da snobbato a vincitore (video) -