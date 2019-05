Il Brexit Party di Nigel Farage sta andando alla grande

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019)al lancio del(foto: Matthew Lewis/Getty Images) Tra i partiti che si presenteranno alle elezioni europee in Regno Unito c’è anche ildi, ex leader del partito populista di destra Ukip e tra i maggiori promotori della campagna per il Leave al referendum del maggio 2016 sulla. La formazione politica è nata lo scorso 12 aprile a Coventry, una cittadina che nel 2016 ha votato in massa per uscire dal gruppo dei 28 stati europei. Allora era composta solo da 9 rappresentanti, tutti fuoriusciti dall’Ukip, ma col tempo la lista e aumentata e oggi i candidati sono 70. Molti di loro potrebbero essere eletti: secondo un sondaggio pubblicato sul periodico The Observer, ilha il 34% dei consensi; più del partito laburista (21%) e di quello conservatore (13%) messi insieme. Anche YouGov dà il partito in vantaggio col ...

