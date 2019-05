Germania pronta a restituire quadro rubato in guerra

E’ stallo con Sea Eye - madri rifiutano sbarco. Germania pronta a fare la sua parte : E' stallo sul caso della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye, ferma al largo di Lampedusa con a bordo 64 Migranti. Il Viminale aveva autorizzato lo sbarco per due bimbi, di 11 mesi e 6 anni, con le loro madri, ma le donne si sono rifiutate di scendere per non dividere la famiglia. A bordo insieme ai volontari ci sono 50 uomini, 12 donne e due bambini, per lo piu' nigeriani o di altri Paesi dell'Africa sub-sahariana. "Non ci resta che ...