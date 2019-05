Come abbinare un abito bordeaux per una cerimonia

dilei

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nella rubrica dedicata alle vostre richieste, questa settimana rispondo a Paola, che mi chiede con che colori poterun tubino morbidoper un matrimonio. Ecco qui qualche consiglio suin generale questo colore in caso diTFNC London, sandalo e pochette Anniel, rossetto Yves Saint Laurent, orecchini Mikikounper una: con il metal Piccola premessa: ai matrimoni è bene non indossar qualunque colore possa in qualche modo offuscare la sposa. Ecco perché non si dovrebbe indossare il rosso. Il, essendo più scuro e discreto invece, è portabile. E ora veniamo a noi: con il metal non sbagliate mai. Sulpersonalmente vedo bene un dorato o rose gold, ma, se avete sottotono freddo, potete benissimo mettere l’argento. Anche i gioielli dovranno essere scelti con lo stesso criterio. Fonte ...

