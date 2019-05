Clamoroso in Serie B | annullati i playout | Palermo e Foggia in Serie C

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019)inC ma anche la retrocessione del, non ci saranno dunque i play-out per Venezia e Salernitana mentre i play-off si giocheranno come da programma, senza alcun rinvio: è quanto comunicato in una nota il Consiglio direttivo della Lega di B. Alla luce della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, “immediatamente esecutiva”, il Consiglio direttivo “ha deliberato all’unanimita’ di procedere con le partite dei playoff con le date gia’ programmate lo scorso 29 aprile. In conformita’ al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre gia’ avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (, Padova, Carpi) e la quarta () decisa dalla Giustizia sportiva”. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloinB,i ...

