Brian May dei Queen smentisce i guadagni della band dopo il biopic | “Non abbiamo ancora

Brian May alla Rock and Roll Hall of Fame 2019 insieme a Trent Reznor per presentare i nuovi iscritti : Il 29 marzo la presenza di Brian May alla Rock and Roll Hall of Fame 2019 sarà nel panel insieme a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, David Byrne dei Talking Heads, Janelle Monáe, Harry Styles, John Taylor e Simon Le Bon dei Duran Duran e Susanna Hoffs delle Bangles. I big appena elencati dovranno fare gli onori di casa agli artisti che verranno inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame presso il Barclays Center di New York, e ciascuno di essi ...