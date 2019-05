Bose Sleepbuds | gli auricolari che ti aiutano a dormire meglio

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si chiamanoi nuovipensati non per ascoltare la musica, ma per isolarti dai rumori del mondo esterno. Che sia il russare del tuo partner o il traffico in strada, i nuovipromettono di mettere a tacere ogni suono e lasciartiin pace. Non sono tappi smart, ma poco ci manca: non c'è la cancellazione del rumore ma funziona tutto in maniera meccanica grazie a due inserti isolanti e la riproduzione di flebili suoni rilassanti studiati appositamente dalla compagnia statunitense per mascherare i suoni. Ma ha senso spendere 269,95 euro per averli? La risposta è sì, soprattutto se non riesci aperché vivi in una zona rumorosa. Inon hanno i classici problemi dei tappi tradizionali: sono comodi da indossare nel corso della notte e attutiscono tutti i rumori, nessuno escluso. Le auto in strada, il russare del partner, il ...