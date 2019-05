Politecnico di Milano - opportunità dal Fintech per le Banche : Il Politecnico di Milano mette intorno al tavolo studenti, e società del calibro di Banca Generali e Facebook per fare il punto sul ruolo Fintech

Carige - fra Banche italiane e fondi Usa : Quattro le ipotesi possibili per “salvare” l’istituto di credito genovese: lunedì inizia una settimana decisiva

Banche : Calenda (Pd) - 'ok indennizzo ma possibilità ricorso ad arbitrato' : Venezia, 11 mag. - (AdnKronos) - "Sulla questione dei rimborsi ai risparmiatori traditi la posizione del Pd è chiara: l’indennizzo al 30% per gli azionisti non deve precludere il diritto di ricorrere in parallelo all’arbitrato per 'misselling' e consentire a chi ha diritto al ristoro integrale del d

Banche - firmato decreto : rimborsi celeri : 22.58 "E' stato predisposto e firmato il decreto Fir", cioè il decreto ministeriale che rende operativo il Fondo per il rimborso dei risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Lo annuncia in una nota il sottosegretario al Mef Alessio Villarosa. "Consap renderà operativa, entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto, una piattaforma informatica" con "informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli ...

Neuromed - le bioBanche ai tempi dei big data : Non c'è un'altra banca al mondo capace di offrire condizioni così vantaggiose ai propri clienti. Solo negli ultimi anni si sta apprezzando il valore del Biobanking come supporto indispensabile alla ...

Perché le Banche oggi sono più selettive nel fare prestiti alle imprese : Scottati dalla crisi dei crediti deteriorati, gli istituti di credito prestano soprattutto ad aziende medio-grandi e finanziariamente più solide. Un chiaro segnale di prudenza da parte degli istituti che evidentemente non vogliono in futuro trovarsi a gestire un deterioramento della qualità degli attivi come accaduto nel recente passato...

Per salvare Carige restano le altre Banche - i contribuenti e i lavoratori : Milano. “Tenere ferma la possibilità di avviare l’iter per il salvataggio di stato esplorando nel frattempo tutte le possibilità per una soluzione privata”. E’ questa la posizione dei commissari di Carige che puntano a lasciare l’intervento pubblico come extrema ratio dopo che il fondo americano Bla

Borsa : Milano chiude in calo - male Banche : Milano, 9 MAG - La Borsa di Milano, -1,8%, chiude in forte calo, in linea con gli altri listini europei e con Wall Street che risentono dei timori per una guerra commerciale tra Usa e Cina. A ...

Mutui - arrivano gli sconti di primavera. Sfida tra Banche a colpi di spread : I Mutui sono un prodotto stagionale. E la stagione più importante per conquistare nuovi clienti, le banche lo sanno bene, è la primavera. Ed ecco perché in questo momento diversi istituti di credito stanno alimentando a suon di marketing la proposta di nuovi Mutui a sconto...

Carige verso lo Stato : schema Mps o Banche venete per il salvataggio : A meno che la Bce non intervenga immediatamente ponendo la banca in liquidazione, ipotesi traumatica, due sono gli scenari che si delineano per la banca ligure. Entrambi con l'intervento dello Stato...

10 : 27 | Bankitalia - Visco : corruzione minaccia sistema Banche e finanza : 09.05.2019 - "La corruzione è un fenomeno ad ampio spettro, il cui impatto non riguarda solo la sfera dell'assetto istituzionale e della coesione sociale. Rappresenta anche una minaccia alla stabilità del sistema bancario e finanziario". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla giornata nazionale di incontro coi responsabili prevenzione e corruzione organizzata dall'Anac.

La sfiducia in Italia spiegata con le Banche : La vendita da parte di Unicredit del 17 per cento di Fineco, la metà di quanto aveva in portafoglio, non ha scaldato la Borsa piatta del listino principale Ftse Mib, tra spread in ulteriore rialzo e ...