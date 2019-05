Europee | scontro Salvini-Di Maio è referendum lo disse pure Renzi

Le Europee infiammano lo scontro sulla Tav : si è al livello delle tifoserie : Il giornalista de La Stampa Luca Ferrua commenta le tensioni tra il Pd e il gruppo dei No Tav al corteo del primo maggio di Torino.

Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli : “No alle Coppe Europee nel fine settimana” : Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli: Come saranno in futuro i campionati nazionali? E la Superchampions dominerà la scena europea? Se ne discute tanto in questi giorni, e se ne discuterà a lungo sino a questa estate, cercando un accordo non facile fra Eca, Uefa e Leghe europee. Chi organizza è la Uefa, chi investe i club (rappresentati dall’Eca), ma le Leghe europee non ci stanno a fare la parte dei comprimari e danno ...

Europee - la sexy prof : “Mi candido coi Popolari. Userò fondi Ue per creare spiagge di scambisti”. Scontro con Parenzo : “Mi candido per le elezioni Europee coi Popolari per l’Italia. È un partito liberale e cristiano. E io sono liberale e cattolica, credo in Dio e Gesù Cristo. Frequento ogni tanto le chiese. Le mie serate ai club privée? Mica faccio niente di male. Il Papa ultimamente ha detto che il sesso è un dono di Dio e che non è un peccato. Anzi, più lo fai e più fai del bene, più ce n’è e meglio è”. Così, ai microfoni de La Zanzara ...

Forza Italia - scontro interno in vista delle Europee : “Golpe della Carfagna contro Berlusconi”. Lei replica : “A disposizione” : A poche ore dalla scadenza dei termini di presentazione delle liste per le prossime elezioni europee si apre lo scontro in Forza Italia, con un “big” del partito azzurro che parla di di “golpe” di Mara Carfagna per tentare di rottamare Silvio Berlusconi e sfilargli la guida del partito a 24 ore dalla consegna in Corte d’Appello delle liste che sono già state compilate. “Nessun golpe, chi lo dice invece di ...

Europee : scontro dentro FI su Carfagna : ANSA, - ROMA, 16 APR - scontro dentro Forza Italia sul ruolo di Mara Carfagna, esponente del partito e vicepresidente della Camera. Secondo quanto riferito da un big del partito, quanto starebbe ...

Alleanze Europee e governo : scontro Salvini-Di Maio. Botta e risposta fra i due : Velenosa replica del vicepremier leghista a Di Maio sulle Alleanze del Carroccio per le elezioni europee: 'lui cerca nazisti e venusiani, ma pensi invece a fare il suo lavoro di ministro'. 'I leghisti ...

