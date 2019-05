Epidemia di morbillo su una nave di Scientology | è quarantena

Negli Stati Uniti - il numero di persone che hanno contratto il morbillo dall’inizio dell’Epidemia è salito a 704 : Negli Stati Uniti, il numero di persone che hanno contratto il morbillo dall’inizio dell’epidemia è salito a 704. A New York, dove è iniziata l’epidemia, l’amministrazione della città ha fatto chiudere sette scuole frequentate da bambini della comunità ebrea ultraortodossa

Oltre 200 studenti di due università di Los Angeles sono stati messi in quarantena per contenere un’Epidemia di morbillo : Giovedì più di 200 tra studenti e dipendenti di due università pubbliche con sede a Los Angeles, in California, sono stati messi in quarantena nel tentativo di prevenire la diffusione di un’epidemia di morbillo. Gli studenti e i dipendenti interessati

C’è una grave Epidemia di morbillo in Madagascar : (foto: Who/Eugene Kabambi) In pochi mesi, il morbillo ha causato la morte di oltre mille persone in Madagascar. E anche il numero di contagi è altissimo: oltre 115 mila infezioni dall’ottobre 2018. Numeri questi che rendono questo focolaio il più grande e pericoloso in tutta la storia del paese. Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), solamente il 58% delle persone è attualmente vaccinato contro il virus del ...

Organizzazione Mondiale della Sanità : 'In atto un'Epidemia globale di morbillo' : Il 300% di casi dimorbillo in più nei soli primi tre mesi del 2019 rispetto al primo trimestre 2018: è questo l'infausto rapporto diffuso dalla World Health Organization, ramo speciale dell'ONU che si occupa di vigilare sulle condizioni di salute globali della popolazione. Nonostante l'agenzia speciale sottolinei che i dati siano ancora parziali, il trend indicato è indiscutibile: stiamo vivendo un ritorno furente di malattie che si supponevano ...

L’Epidemia di morbillo iniziata a New York è arrivata in Michigan : Le autorità del Michigan hanno confermato che l’epidemia di morbillo che si è sviluppata nella contea di Oakland è legata all’epidemia in corso a New York. Lynn Sutfin, portavoce del Dipartimento della salute e dei servizi umani del Michigan, ha detto

