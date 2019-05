ELIMINATI AMICI SERALE 2019 | 7A PUNTATA Semifinalisti | Umberto e Mameli fuori

ilsussidiario

(Di domenica 12 maggio 2019) Eliminato: chi sono ibattema viene 'sacrificato' a favore di una finale di ballo già annunciata da settimane Vincenzo vs Rafael.

SmorfiaDigitale : Eliminati Amici Serale 2019, 7a puntata/ Semifinalisti? Tutto come da 'copione' - zazoomblog : Eliminati Amici Serale 2019 7a puntata- Semifinalisti? Tutto come da copione - #Eliminati #Amici #Serale #puntata- - MARICAVICCHIOLO : RT @IsaeChia: ‘#Amici18’, settima puntata: #RaffaellaCarrà super ospite si esibisce in un medley scatenato, frecciatine tra #EmmaMarrone e… -