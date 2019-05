Torniamo a soccorrere i migranti! Sea Watch naviga verso la Libia

(Di sabato 11 maggio 2019) La Sea3 è di nuovo in mare. "Dopo il blocco pretestuoso dell'Olanda - ha annunciato su Twitter la ong fondata a Berlino a fine del 2014 da Harald Höppner - l'imbarcazione ha lasciato da poco il porto di Marsiglia el'area Sar per tornare alla sua missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Si riapre un nuovo potenziale fronte di scontro nel Mediterraneo. Dopo il blitz della Mare Jonio, la nave armata dai centri sociali italiani, il ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrà, infatti, fare i conti con un'altra organizzazione non governativa pronta a infrangere la direttiva sulla chiusura dei porti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...