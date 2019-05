Meteo | l’affascinante fenomeno delle nubi iridescenti in Texas

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Nei giorni scorsi unraro e spettacolare si è verificato nei cieli del, si tratta. L’iridescenza appare sotto forma di zone colorate irregolari sullemedie poste attorno al Sole o alla Luna. Si tratta in un certo senso di una corona parziale o imperfetta, dovuta allo stessodi diffrazione della luce sulle goccioline che compongono la nube. L’iridescenza non è pertanto simmetrica come la corona, in quanto forma macchie di colore diffuse all’interno dei banchi nuvolosi o sul loro perimetro. Da terra si osserva un’iridescenza al posto di una corona quando la nube è troppo piccola per circondare la fonte luminosa. I colori dipendono dalle dimensionigoccioline d’acqua e dall’angolo di osservazione. Il blu, che compare sempre nella zona interna rispetto alla provenienza della luce, è il colore dominante, seguito dal verde e dal rosso. ...