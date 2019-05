Immigrazione | Di Maio in dl sicurezza bis nulla su rimpatri

Dimartedì - Matteo Salvini inchioda Di Maio e Toninelli : "Su Immigrazione e porti scelte sempre condivise" : A conclusione dell'ennesima giornata di scontri all'interno del governo, Matteo Salvini è intervenuto a Dimartedì su La7 da Giovanni Floris per chiarire la sua posizione dopo la direttiva sulla nave Mare Jonio. Il provvedimento del Viminale è stato duramente criticato dal M5s, in particolare da Luig

Dimartedì diretta 16 aprile 2019 : gli ospiti di Floris su Immigrazione e tensioni Di Maio e Salvini : Come sempre gli ospiti della politica non vengono annunciati ma troveremo sicuramente un esponente per ogni partito o coalizione, magari qualche big. Matteo Salvini di nuovo indagato per sequestro di ...