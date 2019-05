ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio delpenaleperai mercati finanziari. Il prossimo 23 maggio ci sarà infatti la prima udienza per il procedimento che vede coinvolti la società controllata da Eni (30,4%) e da Cassa Depositi e Prestiti (12,5%) e gli ex amministratori delegati Pietro Tali e Umberto Vergine, l’ex direttore operativo Pietro Varone e l’allora dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Stefano Goberti. “Ci risulta però ci sia anche un secondo filone di indagine relativo a fatti più recenti che riguardanosociali relative al periodo 2015-2016. Se così fosse, allora il procedimento riguarderebbe un arco temporale compreso fra il 2012 e il 2018”, ha spiegato l’avvocato della Confconsumatori, Luca Baj, prospettando tempi lunghi per i soci che sperano in un ...

fattoquotidiano : Saipem, al via il processo per false comunicazioni: ecco come costituirsi parte civile per possibile risarcimento - FGalloni : Al via il processo penale Saipem: come costituirsi parte civile - maremmanews : Al via il processo penale Saipem: come costituirsi parte civile -