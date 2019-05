Roberta di Mario | «Il processo legato all’ispirazione è sicuramente un momento di

domanipress

(Di venerdì 10 maggio 2019) “LEDA AND THE SWAN” è il nuovo singolo della pianista e compositriceDI, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 maggio. Il brano è il secondo estratto da “Disarm”, il nuovo album dell’artista la cui uscita è prevista per il prossimo autunno su etichetta Warner Music Italy. “Leda and the Swan” è una travolgente ballad in fa diesis minore, che racconta in musica l’antico mito greco nel quale Zeus, re degli Dei, assumendo le sembianze di un cigno, seduce con grazia, potenza e voluttà Leda, moglie del re di Sparta.Diancora una volta sorprende, per spiccato talento compositivo e originalità 10nel suono violento e dolcissimo, unendo la forza del mito, dell’arte e della musica in un crescendo vibrante di emozione e tecnica pianistica. «Questo brano – afferma l’artista a proposito del nuovo singolo – è uno degli atti creativi più potenti ...

