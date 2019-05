Range Rover ‘Astronaut’ | un’edizione speciale riservata ai futuri astronauti

Range Rover - La Astronaut Edition è per chi va nello spazio : Il reparto SVO ha creato una serie speciale della Range Rover per rafforzare la partnership con Virgin Galactic, attiva fin dal 2014. Il progetto ha dato vita alla Range Rover Astronaut Edition, che sarà proposta soltanto all'elitario gruppo della Virgin Galactic Future Astronaut Community, ovvero le persone che accederanno ai voli spaziali di Richard Branson.A bordo un ricordo del proprio volo spaziale. Questa Range, che deriva dal ricco ...

Auto rubata a Bisceglie - polizia segue gps e la trova a Cerignola : Range Rover torna al proprietario : Auto rubata a Bisceglie e ritrovata a Cerignola . Brutta avventura, ma a lieto fine, per il proprietario di una Range Rover Evoque rubata solo una manciata di ore prima del ritrovamento. Gli agenti ...

Nuova Range Rover Evoque - la più ecologica di sempre : Range Rover Evoque è il primo SUV di lusso ad adeguarsi alle severe normative europee RDE2 sulle emissioni prima ancora dell’effettiva entrata in vigore Il SUV Range Rover Evoque è stato certificato in base alla normativa Real Driving Emissions fase 2 (RDE2) ancor prima della sua entrata in vigore Certificazione più severa: La Nuova Range Rover Evoque è stata certificata secondo i più restrittivi limiti di NOx stabiliti dagli ...

Range Rover Evoque II con ancora più appeal C'è l'impronta di Velar : Piero Evangelisti Atene «Design leadership» ed «engineering intelligence» sono le due forze che muovono la progettazione e lo sviluppo di ogni nuova Land Rover, con la prima che diventa decisiva ...

Stile e gioco di riflessi : Range Rover e Jaguar incantano Milano : Negli ultimi anni, il design del gruppo Land Rover-Jaguar sta vivendo un periodo magico, con grandi riscontri della critica, basti pensare al successo della I-Pace nel concorso Auto dell'Anno, e di ...

Range Rover Evoque II atto - crescita di un’icona [ Prova su strada + Galleria] : Che la Evoque sia un’icona nel panorama automobilistico, ed in particolare per i SUV, è ormai cosa accertata. Che molte altre vetture abbiano tratto ispirazione, per concetto e contenuti, dalla più eleganti delle piccole Rover è risaputo. C’è persino chi l’ha clonata (o ci ha Provato, esteriormente). I contenuti tecnici sono di altissimo livello, come anche le rifiniture. Un concetto nuovo è nato proprio con lei, le piccole ...

Range Rover - Al volante della 2.0 SI4 PHEV Autobiography : Persino sua altezza reale, la Range Rover, rompe gli indugi e si affida all'ibrido plug-in. Una scelta che cerca di mettere insieme le ragioni dell'ecologia con quelle delle prestazioni, per ora garantite da cilindrate più consone al rango della Suv britannica. Di sicuro, il contributo del motore elettrico non è di poco conto (ben 116 cavalli) quando si passa la parola al cronometro. E poi c'è la coppia esagerata, che fa sempre molto bene, sia ...

Range Rover Evoque copiata – Termina la battaglia di Jaguar Land Rover : la sentenza emessa dal Tribunale Cinese : La sentenza emessa a Pechino, ha decretato che il Range Rover Evoque possiede cinque caratteristiche esclusive che sono state direttamente copiate dai cinesi In quello che si è dimostrato il primo caso del genere nel settore automotive, Jaguar Land Rover ha vinto la causa che la opponeva alla compagnia Cinese che aveva prodotto una copia dell’iconica Range Rover Evoque. La sentenza emessa dalla Corte Distrettuale di Chaoyang, ...

Range Rover Evoque II : quando il meno è più [ PREZZI e GALLERY] : Range Rover: arriva la seconda generazione della Evoque, ecosostenibile ed ecologica Dopo nove anni di onorato servizio,nella categoria dei suv compatti premium, la Range Rover Evoque arriva alla sua seconda generazione dopo aver venduto circa 800mila unità. La nuova versione è molto fedele alla prima generazione, le dimensioni (437 cm di lunghezza) sono le medesime ma varia lo spazio a bordo, riprendendo la filosofia seguita dai designer, ...

Range Rover Evoque II - più tecnologia e meno 'fronzoli' : La nuova Range Rover Evoque è anche la prima al mondo ad essere dotata della tecnologia Ground View che rende 'invisibile' il cofano proiettando sul touchscreen superiore le immagini di una ...

Range Rover - Al volante della Evoque D240 S : Sono un fan delle Range Rover, è inutile girarci troppo attorno, tanto lo scoprireste facilmente. E non è difficile diventarlo. Per esempio, basta guidare la nuova Evoque e già, senza avvicinarsi ai prezzi davvero impegnativi delle regine (ma comunque mettendo a budget 40-45 mila euro, il listino lo trovate qui), si può avere molto più che un assaggio delle qualità intrinseche del marchio con tutti i suoi annessi, sintetizzato nel claim Above ...