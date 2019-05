Ralph Spacca Internet | behind the scenes

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) I protagonisti die Vanellope, entrano nel mondo diper cercare un componente sostitutivo del videogioco da cui provengono (Sugar Rush) e in questo mondo digitale incontrano vari personaggi del mondo Disney tra cui le principesse Disney più conosciute. In questa clip i creator del film raccontano proprio come hanno realizzato il nuovo design delle principesse attraverso un piccolo tour «dietro le quinte»., già disponibile in digitale, dall’8 maggio arriva in dvd e blu-ray

