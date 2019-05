Parigi | gruppo di vegani si scaglia contro un macellaio

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) A, un uomo di 33 anni, che di professione è un, stava lavorando ad un ordine quando improvvisamente è stato assalito da undi attivisti. Questi, si sono avvicinati al suo bancone ed hanno iniziato ad imbrattarlo con una vernice di colore rosso. Dopo aver insultato il povero commerciante che, invano, ha cercato di salvare la vetrina delle carni, è stato colpito da uno di loro, il quale gli ha sferrato un pugno che gli ha causato la rottura di una costola. Ilperò non si è fatto intimidire dai suoi aggressori, e grazie all’aiuto degli altri negozianti del mercato, ha iniziato ad inseguire iche sono stati identificati ed arrestati dalle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta al banco del mercato coperto di Saint-Quentin Il 4 Maggio scorso, Steevens Kissouna, unche ha il suo banco nel mercato coperto di Saint-Quentin, a ...

