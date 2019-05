Pallavolo | Modena annuncia addio Velasco

Pallavolo - coach Julio Velasco si ritira! Modena lo saluta con una lettera : “semplicemente grazie - questa è casa tua” : coach Julio Velasco si ritira dalla Pallavolo: Modena Volley omaggia il suo addio con una splendida lettera Julio Velasco ha deciso di ritirarsi. Lo straordinario allenatore capace di conquistare due Mondiali (1990 e 1994) e 3 Europei (1989, 1993 e 1995) ha lasciato dopo 40 anni di straordinaria carriera, l’ultimo dei quali passato sulla panchina di Modena. La società emiliana, con la quale ha vinto 4 scudetti consecutivi dal 1986 al ...

Pallavolo – Perugia raggiunge Civitanova per la finale Scudetto : Modena ko a testa alta : Perugia batte Modena nella decisiva Gara-5 e conquista l’accesso alla finale Playoff contro Civitanova: emiliani ko ma a testa alta Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena giocano in un PalaBarton sold-out gara5 di semifinale Playoff dopo le vittorie casalinghe di entrambe le squadre, oggi è il giorno del giudizio, quello in cui si decide chi giocherà la finale con Civitanova. I gialli iniziano la gara con Christenson in ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 maschile : Modena vince Gara-4 - Perugia battuta 3-0 : La formazione di Velasco supera con il punteggio di 3-0 Perugia, allungando la Serie a Gara-5 Un PalaPanini sold-out ed una coreografia straordinaria fanno da cornice a gara4 di semifinale Scudetto tra la Modena di Velasco e Perugia. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Tillie, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Perugia parte con De Cecco in regia, ...

Pallavolo : semifinali - Modena-Perugia 2-2 : ANSA, - ROMA, 25 APR - L'Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco ha battuto il Sir Safety Conad Perugia per 3-0, 25-19, 25-23, 25-17, in gara-4 delle semifinali scudetto della Superlega di Pallavolo. ...

Pallavolo - semifinali scudetto : Modena perde gara-3 a Perugia : Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena, una gara-3 molto bella vinta dai padroni di casa 3-1 Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena giocano in un PalaBarton sold-out gara3 di semifinale Playoff dopo le vittorie casalinghe di entrambe le squadre. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è opposto, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro giocano Holt e Mazzone, il libero è Salvatore ...

Pallavolo - semifinale scudetto – Julio Velasco carica Modena : “contro Perugia vogliamo fare qualcosa di grande” : Coach Julio Velasco carica Modena per la sfida di Gara-1 della semifinale Scueddo contro Perugia: gli emiliani a Perugia per ‘fare qualcosa di grande’ Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di Julio Velasco in vista di Gara-1 di semifinale scudetto che domani vedrà Modena Volley sfidare Perugia al PalaBarton. Queste le parole del Coach gialloblù: “i fatti di sabato a Perugia? Non ho ...

Pallavolo – L’Azimut Modena si impone di forza 3-1 su Milano e vola in semifinale : Azimut Leo Shoes Modena in palla questa sera in gara-2 dei quarti di finale contro la Revivre Milano, una vittoria per 3-1 che spedisce i modenesi in semifinale Un PalaYamamay caldissimo accoglie gara-2 dei quarti tra L’Azimut Leo Shoes Modena e la Revivre Milano. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bartosz Bednorz e Tine Urnaut, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. La ...

Pallavolo - Playoff Serie A – Milano ha voglia di rivalsa : sabato sera alle 18 : 00 gara-2 contro Modena : La Revivre Axopower Milano vogliosa di riaprire la Serie contro Modena: domani sera alle 18:00 c’è gara-2 dei Playoff di Serie A C’è voglia di rivalsa tra le fila della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida che vedrà i padroni di casa impegnati domani sera, alle ore 18.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio per Gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Dopo la sconfitta ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - Matteo Piano avvisa Modena : “vogliamo portare la sfida a Gara-3” : Il capitano della Revivre Axopower mette le cose in chiaro in vista di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto contro Modena “Dobbiamo portare in campo la nostra miglior qualità: ognuno con il suo valore, sapendo che dall’altra parte c’è una squadra che in gara 1 ha fatto una grande prova”. Parola di Matteo Piano che, dall’alto della sua esperienza, indica la strada ai suoi compagni in vista di gara 2 dei quarti di ...

Pallavolo – Il Modena Volley si congratula con l’Energy Way : il team nella classifica Forbes U30 : Complimenti a Energy Way, il partner di Modena Volley diventa la società italiana che vanta il primato di ben tre collaboratori del team nella classifica Forbes dedicata ai giovani talenti! Quella di Modena Volley è una realtà che va ben oltre i confini dello sport e le collaborazioni strutturate con importanti realtà italiane ed internazionali lo testimoniano. E’ con enorme piacere che ci complimentiamo con lo straordinario team di Energy ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani carica i suoi : “pronti a riaprire la serie contro Modena” : coach Giani sprona la Revivre Axopower Milano dopo la sconfitta in gara-1 contro Modena: l’allenatore della formazione lombarda vuole riaprire la serie Arrabbiato prima, motivato poi, determinato ora. È il percorso di Andrea Giani dopo la sconfitta di sabato scorso della sua Revivre Axopower Milano contro Modena in Gara 1 dei quarti di finale Play Off Credem Banca. Non si aspettava nessuno – e di certo non se lo aspettava coach Giani ...