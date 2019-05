Allegri potrebbe lasciare la Juve | la dirigenza avrebbe già la lista dei sostituti

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lantus ha la necessità di programmare il futuro, infatti la rosa di questa stagione, dopo un avvio arrembante in campionato ed in Europa, nel momento clou ha tirato i remi in barca, per cui è evidente come si dovrà operare sul mercato per acquistare qualche pedina che possa innescare meglio Cristiano Ronaldo. Prima di puntare sull'acquisto dei giocatori, bisognerà sciogliere il nodo allenatore. Aspettando il summit Da aprile le pagine delle cronache sportive vengono riempite dal tormentone sulla permanenza di Massimilianoo sul suo addio. Il mondo bianconero, grato al tecnico livornese per i cinque scudetti consecutivi, le quattro Coppe Italia e le due finali di Champions League conclusesi con un nulla di fatto, vorrebbe provare qualcosa di nuovo. Intanto il summit tra Agnelli eviene rimandato di settimana in settimana, ma le indiscrezioni in base alle quali tra le ...

furiadicheb1985 : @Marco562017 @andagn Non lo so Marco, non so che gli sta passando per la testa ad Agnelli, secondo me lui non vorre… - madonaoff : @RobertoRenga Allegri ha litigato con mezza squadra. Non ha più la fiducia di nedved e paratici. Come potrebbe rest… - bgrtln93 : RT @JPeppp: Sportmediaset in poco meno di 12 ore è passata da Allegri vicino all'addio con Conte al suo posto, a Conte vicino all'Inter con… -