Napoli | Albiol | la stagione è positiva

Napoli - Albiol : 'Felice di tornare in campo - bisogna fare gol ora' : All'intervallo di Napoli-Cagliari, Raul Albiol ha parlato a Sky Sport : 'Sono felice di tornare in campo, speriamo di fare un bel secondo tempo e vincere. I primi 30 minuti abbiamo fatto bene, negli ultimi 15 un po' meno. Troppe palle perse, dobbiamo avere più ...

Napoli-Cagliari : torna Albiol - giocano Verdi e Younes : Per Napoli-Cagliari, Ancelotti ha deciso di schierare Verdi e Younes sugli esterni. In panchina Fabian Ruiz, Callejon e Milik. Ecco la formazione: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Verdi, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas, Milik. L'articolo Napoli-Cagliari: torna Albiol, giocano Verdi e Younes sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli-CAGLIARI - Albiol dal primo minuto : Napoli Cagliari Albiol – Come preannunciato in conferenza da Ancelotti, questa sera Raul Albiol dovrebbe fare il suo rientro in campo dal primo minuto. L’assenza dello spagnolo si è sentita non poco per i meccanismi difensivi degli azzurri. La Gazzetta dello Sport riporta: “Il difensore spagnolo era rientrato dopo tre mesi e mezzo di assenza, a Frosinone, la scorsa domenica, disputando una manciata di minuti. Stasera, ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

I convocati di Ancelotti per Frosinone-Napoli : out due big - c’è Albiol! : Frosinone-Napoli, i convocati di Ancelotti Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Frosinone per il “lunch match” della 34esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Stirpe domani alle ore 12.30. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione a secco. Di seguito lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con ...

Napoli - la lista dei convocati di mr Ancelotti. Rientro di Albiol e qualche fresca novità : I convocati del NAPOLI Mister Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Frosinone: PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis DIFENSORI: Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, CENTROCAMPISTI: Zedadka, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon ATTACCANTI: Gaetano, Ounas, Mertens, Milik, Younes. Potrebbe interessarti: Frosinone-NAPOLI, le probabili formazioni Leggi anche: Frosinone-NAPOLI, dove seguire ...

Napoli - i convocati per la trasferta di Frosinone : fuori Insigne e Allan - c’è Albiol : Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori del Napoli convocati per la trasferta di domani contro il Frosinone. Assenti per infortunio Maksimovic, Chiriches, Diawara, Allan e Insigne. L’elenco completo dei convocati. convocati Napoli: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj. Centrocampisti: Zedadka, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano, ...

CorrMezz : Il Napoli ha pagato l’infortunio di Albiol e la partenza di Hamisk : Il Corriere del Mezzogiorno fa un’analisi della difesa del Napoli. Parte dall’evoluzione che il reparto aveva avuto da Benitez a Sarri, quando nell’anno dei 91 punti i gol presi furono quasi pari a quelli della Juve. Ancelotti, dopo un avvio traballante è riuscito a sistemare la difesa del Napoli Contro laFiorentina iniziò la rivoluzione tattica, il passaggio dalle certezze della ripetitività di certi meccanismi per la ...

Napoli - Albiol pronto per il Frosinone : ancora out Maksimovic : Secondo il Corriere dello Sport , rientrerà Albiol nella difesa del Napoli contro il Frosinone . Gli azzurri si ritrovano oggi a Castel Volturno dopo una giornata di riposo. Lo spagnolo rientra in gruppo, mentre Maksimovic ...

Napoli - Albiol vuole esserci contro l'Arsenal : Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport , Raul Albiol vuole esserci contro l' Arsenal , nella gara decisiva della stagione del Napoli : 'Sarà complicato e dipenderà dalle prossime ore: allenamento parzialmente in gruppo, prima parte ...

Infortunio Albiol - buone notizie per il Napoli : il difensore pronto al rientro : Raul Albiol è tornato a fare parte dell’allenamento con i compagni del Napoli dopo una lunga assenza per l’Infortunio e la conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il difensore spagnolo ha giocato la sua ultima partita il 26 gennaio contro il Milan, ma già da tempo giocava sul dolore e così di concerto con il club azzurro decise di farsi operare in una clinica di Londra, il 12 febbraio. Albiol ha ...

Calcio Napoli - Albiol torna ad allenarsi in gruppo : Raul Albiol è tornato a fare parte dell'allenamento con i compagni del Calcio Napoli dopo una lunga assenza per l'infortunio e la conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il ...

Napoli : Albiol torna con il gruppo : ANSA, Napoli, 15 APR - Raul Albiol è tornato ad allenarsi con i compagni dopo una lunga assenza per l'infortunio e la conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il difensore ...

Arsenal-Napoli - questa sera alle 21 : 00 : rientra Insigne - mancheranno Diawara e Albiol : L'11 aprile alle ore 21:00 è in programma la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League 2019 tra gli inglesi dell'Arsenal e il Napoli di Carlo Ancelotti, attualmente al secondo posto del campionato italiano. Gli inglesi sono allenati dal tecnico francese Unay Emery, già allenatore del PSG. A dirigere l'incontro sarà lo spagnolo Mallenco. Arsenal-Napoli: dove vederla in tv Gli appassionati di calcio potranno seguire l'evento grazie a Sky ...