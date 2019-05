Imperator | Rome - recensione

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Quando si recensiscono alcuni titoli particolari non si può fare a meno di considerare quello che gira loro intorno. I videogiochi esistono come prodotti di intrattenimento e la critica professionista dovrebbe 'semplicemente' aiutare i giocatori a raccapezzarsi sulla miriade di creazioni che escono periodicamente: capire se un gioco è adatto ai propri gusti e se qualitativamente è all'altezza del mercato e del prezzo che chiede. Ovviamente tutto questo ha molte ramificazioni (gameplay, originalità, giudizi sui valori produttivi, comparazioni, longevità...) e a queste si sommano l'attesa del pubblico, le psse fatte dai developer, il confronto con il resto della produzione dello stesso brand e in generale la ricezione di pubblico e critica.si è rivelato un'opera particolarmente fertile proprio in questi ultimi ambiti di discussione. Il gioco ha riscosso un incredibile ...

necrongamer : #ImperatorRome #Rome #gameimperator #n3cron Possiamo definirlo il giusto mix tra Europa Universalis e Crusader K… - ObakaNerd : @Ghido85 Sto giocando a Imperator: Rome... Lo so bene ?? - tuttoteKit : Imperator: Rome - L'ennesimo strategico su Roma? | Recensione #ImperatorRome #ParadoxInteractive #tuttotek -