Gianni Di Marzio a Radio Marte | “Ancelotti vuole che il suo gioco si svolga sugli

(Di giovedì 9 maggio 2019)Diha parlato a, ha analizzato il modulo di Ancelotti e la prossima campagna acquisti. Le sue impressioni : “Il 4-4-2 di Ancelotti? Gli esterni devono farsi trovare pronti sia in fase di possesso e importantissimo anche quando non si ha la palla.Non è un calcio nuovo, ma servono i calciatori adatti ai ruoli. Immobile? Compatibile con Milik, il polacco sta anche giocando di più con i compagni. Regista? Ce ne sono in giro adatti al 4-4-2 di Ancelotti. Napoli come Atletico o Borussia? Insigne? Il 4-3-3 è il vestito adatto ad Insigne, in altri moduli può anche fare bene, ma non rende come in questo sistema di. Per l’attacco m i piace Lukaku ha grinta, fisico e sa anche segnare. Rabiot al Napoli, Allan al Psg? Allan e Rabiot sono due giocatori diversi, il primo è una certezza, il secondo un giovane” . Leggi anche : Napoli, lascia il centro ...

