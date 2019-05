Fallo con un robot | la nuova frontiera del sesso

Cattelan alla conquista della prima serata : 'Lo show dei mie sogni : c'è anche Fallon' : In tv devi fare quello che sai fare e soprattutto devi avere delle buone idee. un concetto che dovrebbe diventare il mantra per tanti che lavorano in talevisione, e non solo a dire il vero, e che ...

Incontro arbitri-club Serie A - Marotta : “il Fallo da rigore il principale oggetto di discussione” : “Forse il dialogo con l’Ifab deve essere piu’ proficuo. Dal punto di vista politico dobbiamo farci sentire”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta al termine dell’Incontro svoltosi in Lega calcio tra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani della Serie A, l’argomento principale il Var dopo le polemiche dell’ultima giornata di ...

Marotta : «Sul Fallo di mano è dura anche con il Var» : «La Var riesce a debellare tantissimi errori, ma non può raggiungere la perfezione. Subiamo un po’ le indicazioni dell’Ifab. Sull’interpretazione del fallo di mano, anche con la Var è di grandissima difficoltà arrivare a una soluzione definitiva». Così ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, dopo l’incontro tra arbitri e società. Marotta ha poi aggiunto: […] L'articolo Marotta: «Sul fallo di ...

Alessandro Cattelan incontra Jimmy Fallon per la prima di #EPCC : Alessandro Cattelan, Jimmy Fallon E poi c’è (Alessandro) Cattelan… che vola a New York. Il late show targato SkyUno sta per tornare in onda con la sua sesta stagione, il cui debutto si preannuncia peculiare per la storia del programma. Il padrone di casa, Alessandro Cattelan, per inaugurare questo nuovo ciclo di puntate, si è recato personalmente a NY per intervistare Jimmy Fallon, l’attore comico statunitense popolare per il suo ...

Rog commette il Fallo che condanna il Siviglia (fuori dall’Europa League) : Sconfitti 4-3 a Praga Il Siviglia esce dall’Europa League. Viene sconfitto al 119 dallo Slavia Praga per 4-3. All’ultimo minuto – fin lì erano qualificati gli spagnoli – Rog commette un fallo ingenuo ed evitabile poco oltre il limite dell’area. Dalla punizione nasce il gol dei padroni di casa con un tiro rocambolesco di Traore che il difensore – sulla linea – incredibilmente non riesce a respingere. E ...

Fallout 76 si aggiorna con l'update gratuito Wild Appalachia : Fallout 76 si aggiorna con l'update Wild Appalachia, che è scaricabile gratuitamente per tutti i giocatori.L'aggiornamento introduce nuove armi, funzionalità, missioni e molto altro ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Bethesda per tutti i dettagli:Oggi è uscita la prima parte di Wild Appalachia, un aggiornamento gratuito con missioni, funzionalità, eventi, sistemi di creazione e altro per Fallout 76. I giocatori possono ...